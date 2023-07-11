الكرملين يكشف تفاصيل لقاء استمر 3 ساعات بين بوتين وقائد «فاغنر»

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، وقادة في المجموعة لمناقشة التمرد المسلح الذي حاولوا القيام به ضد كبار قادة الجيش الروسي.

ووردت الأنباء عن الاجتماع أولاً في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، التي قالت إن بريغوجين التقى بوتين ورئيس الحرس الوطني فيكتور زولوتوف ورئيس المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، ولاحقاً قال بيسكوف، إن الاجتماع عُقد في 29 يونيو الماضي بعد خمسة أيام من التمرد الذي تم القضاء عليه في مهده.

وأضاف بيسكوف للصحافيين أن بوتين دعا 35 شخصاً لحضور الاجتماع من بينهم بريغوجين وقادة وحدات «فاغنر»، وأن الاجتماع استمر ثلاث ساعات، موضحاً أن بوتين استمع إلى تفسيرات القادة لما حدث وعرض عليهم المزيد من الخيارات للعمل والقتال. وقدم القادة روايتهم لما حدث، وأكدوا أنهم من جنود بوتين وأشد مؤيديه، ومستعدون لمواصلة القتال من أجل وطنهم.

وقاتل عناصر «فاغنر» إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، لكن بريغوجين كان له عداء طويل الأمد مع بعض كبار الضباط العسكريين الروس، وبلغ العداء ذروته في 24 من يونيو الماضي حين قاد تمرداً مسلحاً انتهى بعد توسط بيلاروسيا.

وظهر رئيس هيئة الأركان العامة الروسية وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف، أمس، علناً للمرة الأولى منذ تمرّد مجموعة «فاغنر» والذي كان يستهدف خصوصاً الإطاحة به من منصبه.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، ظهر غيراسيموف وهو يترأس اجتماعاً يتبلّغ فيه عن قصف صاروخي أوكراني استهدف شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.