غروسي يطمئن سكان فوكوشيما قبل تصريف الماء المشع للمحطة المتضررة

التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الموجود حالياً في اليابان، بسكان من فوكوشيما، أمس، في محاولة لطمأنتهم بشأن تصريف المياه المشعة من المحطة النووية التي تضررت جراء زلزال.

وبموازاة ذلك، أكدت كوريا الجنوبية التي سيزورها غروسي قريباً، أنها «تحترم» قرار الوكالة الذرية رغم المعارضة والاحتجاجات المتنامية في البلاد، في حين انتقدت الصين بشدة هذا الإجراء.

ووافقت الوكالة على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريباً بصرف نحو 1.33 مليون طنّ من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها، قبل أن يصل الموقع الذي دمره زلزال تبعه تسونامي في 11 مارس 2011، إلى مرحلة التشبع.

واعتبر رئيس الوكالة أن هذا المشروع «يفي بمعايير السلامة الدولية»، وسيكون له «تأثير إشعاعي ضئيل في السكان والبيئة».

وأعلنت اليابان أن التصريف سيبدأ هذا الصيف، دون تفاصيل.

وخلال اجتماع أمس في إيواكي، البعيدة 60 كيلومتراً من المحطة، أقر رئيس الوكالة، رافايل غروسي، بوجود مخاوف بهذا الشأن.

وقال أمام السكان والمسؤولين إن «كل هذه الرسوم البيانية والإحصاءات المعقدة شيء، لكن الواقع وواقع الناس وواقع الاقتصاد والمزاج الاجتماعي والتصورات يمكن أن تكون مختلفة».

وقال رئيس الاتحاد التعاوني للصيد في فوكوشيما، تيتسو نوزاكي، إن الحكومة اليابانية لم تراعِ مشاعر السكان المعارضين بشدة لهذا المشروع. ورد غروسي بأن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس «التستر» على أمر «سيئ».

وقال إنه لا يملك «عصا سحرية» لتهدئة المخاوف.