التلفزيون الرسمي الروسي يعزو انحراف موقف بريغوجين الى المال

اتهم التلفزيون الرسمي الروسي الأحد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بانه انحرف عن موقفه بعدما تلقى مليارات من المال العام، ما يدعم السردية الجديدة للسلطة حول المجموعة شبه العسكرية منذ تمردها الفاشل.

وقال دميتري كيسيليوف وهو أحد الأصوات الرئيسة لدى آلة الاعلام في الكرملين في برنامجه الاسبوعي إن "بريغوجين فقد وجهته بسبب المبالغ الضخمة من المال".

وأضاف أن "الشعور بالاعتقاد أن كل شيء متاح ظهر منذ فترة طويلة عند بدء عمليات (فاغنر) في سورية وإفريقيا". وتابع أن هذا الشعور "تعزز" بعد أن استولى مرتزقة بريغوجين هذا العام على مدينتي سوليدار وباخموت في اوكرانيا.

وقال دميتري كيسيليوف "لقد اعتقد أن بإمكانه الوقوف في وجه وزارة الدفاع الروسية والدولة والرئيس شخصيا في الوقت نفسه".

لإثبات جنون العظمة المفترض لدى بريغوجين، أكد مقدم البرنامج لكن بدون تقديم أدلة ان المجموعة شبه العسكرية فاغنر تلقت 858 مليار روبل (8.8 مليارات يورو) من المال العام.

وقال كيسيليوف إن "أحد العوامل الرئيسة" في تمرد مجموعة فاغنر هو رفض وزارة الدفاع الروسية تمديد العقود الكبيرة الموقعة مع مجموعة كونكورد للمطاعم التي يملكها بريغوجين.