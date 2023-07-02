إسرائيل تصادق على شراء سرب ثالث من طائرات إف-35 المقاتلة

صادقت إسرائيل على شراء سرب ثالث من الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأحد.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات إف-35، المقاتلات الأكثر تقدما في العالم والتي تتميز بقدرتها على التخفي ويمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية والضرب في عمق أراضي والانخراط في معارك جوية.

وقالت الوزارة في بيان إن صفقة شراء 25 طائرة إف-35 والتي من المتوقع إبرامها في الأشهر المقبلة، ستوسع الأسطول الإسرائيلي من هذه الطائرات إلى 75 طائرة.

سيتم تمويل عملية الشراء من خلال أموال المساعدات العسكرية الأميركية التي تتلقاها إسرائيل.

وجاء في البيان أن "هذا الاتفاق الجديد سيضمن استمرار التعاون بين الشركات الأميركية والصناعات الدفاعية الإسرائيلية في إنتاج قطع غيار الطائرات".

كانت إسرائيل أعلنت في مايو 2018 أنها أصبحت أول دولة تستخدم طائرات إف-35 في القتال.