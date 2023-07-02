سورية.. إسرائيل تشن ضربات جوية في محيط مدينة حمص

شنّت إسرائيل ضربات جوية قرب مدينة حمص حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأحد عن مصدر عسكري، وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه قصف بطارية دفاع جوي ردا على إطلاق صاروخ.

وذكرت سانا نقلا عن المصدر "حوالى الساعة 00.20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضافت "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي بيان بعد ساعات صباح الأحد، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربات، وقال "أغارت طائرات حربية إسرائيلية على بطارية دفاع جوي داخل الأراضي السورية ردًّا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق ".

وتابع البيان أن الطائرات الإسرائيلية أغارت أيضا على "أهداف أخرى في المنطقة"، مؤكدا عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الصاروخ الذي أطلق من سورية.

وبثّت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لما قالت إنه قطعة من الصاروخ بطول 1.5 متر سقطت في رهط بجنوب إسرائيل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا وله شبكة مصادر في كل أنحاء سورية، أن ضربات إسرائيلية استهدفت "مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لحزب الله اللبناني" بريف حلف الشمالي الشرقي.