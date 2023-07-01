الجزائر تصدر بياناً حول مقتل نائل

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً حول حادثة مقتل الشاب نائل، قرب العاصمة الفرنسية باريس برصاص أحد عناصر الشرطة.

وفي البيان، عبرت الجزائر عن «صدمتها» للقتل «الوحشي» الذي تعرض له الفتى نائل، مشيرة إلى أنه أحد مواطنيها.

وجاء في البيان «علمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي، والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة». وأضاف البيان أن «وزارة الشؤون الخارجية على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل، من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به».

ولم يسبق أن تمت الإشارة حتى الآن إلى أن الفتى نائل البالغ 17 عاماً جزائري أو من أصول جزائرية. وختم البيان أن «الحكومة الجزائرية لاتزال تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن».