الولايات المتحدة تسجل أولى إصابات محلية بالملاريا منذ 20 عاما

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالملاريا في ولايتي فلوريدا وتكساس، وهي المرة الأولى منذ 20 عاما التي تحدث فيها حالات إصابة محلية في الولايات المتحدة بالمرض الذي ينقله البعوض ويحتمل أن يكون قاتلا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن "المراكز الأمريكية" قولها إن تشخيص الحالات الأربع في فلوريدا، إلى جانب حالة واحدة في تكساس، جرى على مدى شهرين، محذرة من أن "الملاريا تعد حالة طبية طارئة، وإنه يجب فحص أي شخص تظهر عليه الأعراض وعلى وجه السرعة".

وأشارت إلى أن خطر الإصابة بالملاريا لا يزال منخفضا في الولايات المتحدة، وأن معظم الحالات يتم اكتسابها عندما يسافر الأشخاص خارج البلاد، وإن 95% من حالات الإصابة تحدث في إفريقيا.