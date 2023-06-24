الدفاع الروسية تهيب بمقاتلي "فاغنر" عدم التورط في "المغامرة الإجرامية" لمؤسس المجموعة

أهابت وزارة الدفاع الروسية بمقاتلي مجموعة "فاغنر"، عدم الانخراط في مغامرة مؤسس "فاغنر" الإجرامية والاتصال بالأجهزة الأمنية فورا، متعهدة بضمان سلامتهم.

وقالت الدفاع الروسية في رسالة لمقاتلي "فاغنر": "تم خداعكم في مغامرة بريغوجين الإجرامية لجرّكم إلى تمرد مسلح".

وأضافت: "قدمنا المساعدة لعدد من رفاقكم لضمان عودتهم إلى نقاط تمركزهم بسلام",

وتابعت: "نهيب بكم التعقل والاتصال بأجهزة الأمن ووزارة الدفاع في أقرب وقت ممكن".

كما تعهدت وزارة الدفاع بضمان أمن وسلامة كل من يتصل بها من مقاتلي المجموعة ويرفض الانخراط في هذه المغامرة الإجرامية.

وفي وقت لاحق أفادت وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان، بعودة عدد من مقاتلي "فاغنر" إلى مواقعهم استجابة لدعوة وزارة الدفاع الروسية.