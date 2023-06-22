الإمارات تؤكد أهمية بناء القدرات للتصدي لتهديدات الإرهاب السيبراني

أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أهمية برامج بناء القدرات لمواجهة فجوات المرونة والتصدي لتهديدات الإرهاب السيبراني.

جاء ذلك في كلمة الكويتي ضمن مشاركة مجلس الأمن السيبراني في فعاليات المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب، الذي يعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، ويستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن دولة الإمارات لديها استراتيجيات متطورة للتصدي باستباقية واحترافية للهجمات السيبرانية الإرهابية، مؤكداً أن الإمارات تعمل بشكل حثيث مع جميع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونشر التوعية عبر مجموعة من المبادرات والتمارين والمشاريع الرائدة، منها مبادرة «النبض السيبراني» التي تستهدف أطياف المجتمع، باستخدام الأدوات المتاحة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، مؤكداً أن المبادرة حققت العديد من المستهدفات.