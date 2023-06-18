مباحثات سورية عُمانية تحضيراً لإطلاق الدورة السادسة للجنة المشتركة

بحث السفير السوري لدى سلطنة عمان إدريس ميا مع وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري، خلال لقائهما في مسقط اليوم الأحد ، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم ، تناولت المباحثات التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة السورية العُمانية، ومنتدى رجال الأعمال السوري العُماني.

وحضر المباحثات وسيم القطّان أمين سرّ اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري العُماني.