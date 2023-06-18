روسيا تصد هجمات أوكرانية في 3 قطاعات من جبهة القتال

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قواتها تمكنت من صد سلسلة من الهجمات الأوكرانية في ثلاثة قطاعات من جبهة القتال حيث قالت إن أوكرانيا تضغط بقوة أكبر في منطقة زابوريجيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

ولم يأت البيان على ذكر حي بياتيخاتكي السكني في منطقة زابوريجيا التي قال مسؤول عينته روسيا في وقت سابق إن أوكرانيا سيطرت عليه.