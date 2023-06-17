«الهلال الأحمر» توزع «كسوة العيد» على 44 ألف مستفيد في 4 محافظات سورية

يواصل فريق «الهلال الأحمر الإماراتي» ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ مبادرة «كسوة العيد»، التي تستهدف توزيع 11 ألف قسيمة شرائية على 44 ألف مستفيد سوري، من الأسر المتضررة من الزلزال ومرضى السرطان في أربع محافظات سورية، هي اللاذقية، حلب، حماة، حمص.

وتأتي المبادرة الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، سعياً لإدخال البهجة والسرور على قلوب المستفيدين، وحرصاً على توفير احتياجاتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة، بعد زلزال السادس من فبراير الماضي، والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.

وقال فريق «الهلال الأحمر الإماراتي»، إنه جار توزيع 4500 قسيمة شراء في محافظة حلب، و3500 في اللاذقية، و1500 في حمص، و1500 في حماة، وتبلغ قيمة كل قسيمة 500 ألف ليرة، وتكفي لأربعة أشخاص، ليصل مجموعها إلى 44 ألف مستفيد سوري.

من جهته، أعرب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، المهندس خالد حبوباتي، عن شكره وتقديره، لما قدمه نظيره الإماراتي لدعم استجابة المنظمة لكارثة الزلزال، ولتخفيف معاناة العائلات المتضررة، لافتاً إلى أن المبادرات الإماراتية تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الأسر، بعد التجربة الإنسانية القاسية التي عاشوها، جراء تداعيات أزمات إنسانية واقتصادية استمرت نحو 12 عاماً.