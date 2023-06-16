بوتين: روسيا سلمت بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن بلاده نقلت مجموعة أولى من الأسلحة النووية الى بيلاروسيا، في ترجمة عملية لما سبق أن اعلنته موسكو في مارس.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ (شمال غرب) نقل التلفزيون الروسي وقائعه مباشرة ، إن "أولى الرؤوس النووية تم نقلها الى أراضي بيلاروسيا. إنها فقط الأولى. بحلول نهاية الصيف، سننجز هذا العمل في شكل كامل".

وذكر بأن "نشر الأسلحة النووية التكتيكية" في بيلاروسيا كان ثمرة اتفاق أعلن في مارس مع الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي وضع أراضي بلاده في تصرف موسكو لمهاجمة أوكرانيا.

واعتبر بوتين أن هذا الامر يشكل عنصر ردع "لمن يفكرون في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".