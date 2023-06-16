ماكرون وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الاستراتيجية ومستجدات الأحداث

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس اليوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباءالسعودية (واس).

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي البلدين في قصر الإليزيه.

وبحث الزعيمان سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وفور وصول ولي العهد، قصر الإليزيه، كان في استقباله ماكرون، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما أعرب ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.