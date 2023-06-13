العثور على 3 قتلى في نوتنغهام بعد إصابة 3 في حادث الدهس

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على ثلاثة قتلى في مدينة نوتنغهام، بعدما صدمت شاحنة صغيرة ثلاثة أشخاص آخرين في حادثين مرتبطين.

وأضافت أن الثلاثة الذين صدمتهم الشاحنة أصيبوا بجروح، وأنه ألقي القبض على رجل للاشتباه في محاولته ارتكاب عملية قتل.

وقالت قائدة الشرطة كيت مينيل: "هذا حادث مروع ومأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص"، مضيفة أنه عثر على جثتين في شارع وثالثة في شارع آخر، بعد حادثة الشاحنة.

وتابعت قائلة: "نعتقد أن هذه الحوادث كلها مرتبطة ولدينا رجل رهن الاعتقال.. هذا التحقيق في مراحله الأولى، ويعمل فريق من المحققين على تحديد ما حدث بدقة".

وأوضحت الشاهدة لين هاغيت للصحافيين أن شاحنة بيضاء توقفت إلى جوارها في حوالي الخامسة صباحا ورأت السائق ينظر في المرآة ويلاحظ سيارة شرطة تقترب ببطء من الخلف دون أن تضاء أنوارها. ثم انطلقت الشاحنة لتدهس رجلا وامرأة في زاوية الشارع.

وأضافت: "توجه السائق مباشرة نحوهما، لم يتكبد حتى عناء الالتفاف، فقط سار نحوهما مباشرة. انتهى الأمر بالمرأة على الرصيف، ثم تراجع بالشاحنة البيضاء وانطلق مسرعا باتجاه شارع البرلمان وكانت سيارات الشرطة تلاحقه."

ولم تشر الشرطة على الفور للدافع المحتمل. ويقود التحقيق أفراد الشرطة المحلية وليس أفراد مكافحة الإرهاب.

كانت الشرطة أعلنت في السابق أن خدمات الطوارئ في حالة استجابة "لحادث خطير مستمر" في مدينة بوسط إنجلترا.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك الواقعة بأنها حادث صادم وطلب منح الشرطة وقتاً للتحقيق في الجريمة، وقال: "أفكاري مع المصابين وأسرة وأحباء من فقدوا حياتهم".