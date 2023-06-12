ترامب يؤكد أنه ضحية «حملة اضطهاد» بعد اتهامه من قبل القضاء الأميركي

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنّه ضحية «حملة اضطهاد»، وذلك في خطاب أمام أنصاره للمرة الأولى منذ أن وجه إليه القضاء الفيدرالي الأميركي اتهامات في خطوة غير مسبوقة وقد يكون لها انعكاسات على الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2024.

واعتبر ترامب خلال تجمعَين للجمهوريين في جنوب شرق الولايات المتحدة، أنّ سبب استهدافه بملاحقات قضائية هو ترشّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال أمام نشطاء مجتمعين في كولومبوس في ولاية جورجيا: «لهذا السبب يقومون بذلك. لو لم أكن مرشّحاً، لما كانت هناك حملة اضطهاد ولما كانت هناك لائحة اتّهام».

ويواجه ترامب 37 تهمة بسبب نقله إلى منزله آلاف الوثائق بعضها سري، عندما غادر البيت الأبيض، بدلاً من أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، كما رفض بعد ذلك تسليم معظمها، على الرغم من رسائل التذكير من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة، غداً، في ميامي، وهو يواجه تهماً بتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر من خلال الاحتفاظ بوثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض، بما في ذلك أسرار عسكرية ونووية.

وقال رئيس مجلس النوّاب كيفن مكارثي: «أقف مثل جميع الأميركيين الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترامب». بينما رأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أنه «يوم حزين لأميركا». وكرّر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أحد منافسي الرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، انتقادات ترامب لوزارة العدل الأميركية. وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي

«تويتر» أنه «سيقضي على الأحكام المسبقة السياسية إذا تمّ انتخابه».

ويعد توجيه تهم اتحادية إلى ترامب كرئيس سابق أمراً غير مسبوق في التاريخ الأميركي، ويأتي في وقت يعد ترامب المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.