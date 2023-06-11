مصر.. إنقاذ 26 وفقدان 3 سائحين بريطانيين في حريق قارب قبالة مرسى علم جنوب البحر الأحمر

قالت السلطات المصرية إن ثلاثة بريطانيين فقدوا بعد أن اشتعلت النيران في قارب غطس كانوا على متنه قبالة الساحل المصري على البحر الأحمر يوم الأحد.

وفي بيان قصير، قالت محافظة البحر الأحمر في مصر إن 12 من أفراد الطاقم و14 سائحًا بريطانيًا تم إنقاذهم عندما اشتعلت النيران في قارب غوص متوسط الحجم يطلق عليه "الإعصار" قبالة مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

تم إطلاق عملية بحث للعثور على السائحين البريطانيين الثلاثة الباقين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم.

وقالت السلطات المصرية، عقب الفحص الأولي للسفينة، إن "ماس كهربائى في غرفة محرك القارب أدى إلى اندلاع النيران".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها على اتصال بالسلطات المصرية وإنها "تدعم الرعايا البريطانيين المعنيين".