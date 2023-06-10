انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى

كشفت وسائل إعلام تركية عن وقوع انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة التركية أنقرة، فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية أن 5 أشخاص قتلوا في الانفجار.

وأفادت وكالة "إخلاص" التركية بوقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع.

وتصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار.