ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان.. تدخل سباق الكونغرس الأميركي

أعلنت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان الترشح لانتخابات مجلس النواب الأميركي المقررة العام المقبل.

وأطلقت عيدان، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، حملتها للترشح عن الحزب الديمقراطي في المنطقة 30 في ولاية كاليفورنيا، بعد تقديمها بطلبات إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وتترأس سارة، البالغة من العمر 33 عاما، منظمة "هيومانتي فورورد" المعنية "ببناء جسور التواصل بين المسلمين واليهود وتعزيز المصالحة والتسامح والتفاهم المتبادل والسلام" وفقا لما ورد في موقعها الرسمي على الإنترنت.

وتؤكد سارة أنها "خصصت منصتها لنشر الوعي حول قضايا مثل المساواة بين الجنسين وحقوق اللاجئين والتسامح الديني ومحنة الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط".

وواجهت عيدان هجوما شرسا منذ أن نشرت صورا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار غاندلزمان خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس.

وحينها طالب نواب عراقيون البرلمان بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو 2019 انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل. وتقول سارة إن الحكومة العراقية أسقطت عنها الجنسية في العام ذاته.