أميركا توقف حركة الطيران جزئياً إلى نيويورك بسبب حرائق كندا

أعلن الطيران المدني الأميركي، عن توقف جزئي لحركة الطيران لنيويورك بسبب دخان حرائق كندا.

وغطت حرائق الغابات الشديدة في كندا شمال شرق الولايات المتحدة وأجزاء من شرق كندا، ما أدى لتحول الهواء إلى اللون الرمادي، وحذرت السلطات السكان المعرضين للخطر بضرورة البقاء داخل منازلهم.

وأخلت السلطات الكندية أكبر مدينة في مقاطعة كيبيك شمالي البلاد، حيث عمل رجال الإطفاء على مكافحة تهديد الحرائق الخارجة عن السيطرة في مجتمعات نائية بمناطق شمالية وشمالية غربية بالمقاطعة.

ذكرت وكالة مكافحة حرائق الغابات بالمقاطعة أن أكثر من 150 حريق غابات اشتعلت يوم الثلاثاء، بينها أكثر من 110 حرائق اعتبرت خارجة عن السيطرة.

وشعر شكان أماكن بعيدة مثل مدينة نيويورك ونيو إنغلاند بآثار مئات حرائق الغابات في كيبيك، ما أدى لشعورهم بتهيج في الحلق.