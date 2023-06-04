مصر: حركة مرور السفن في قناة السويس تعود لطبيعتها بعد قطر ناقلة نفط معطلة

قال متحدث باسم هيئة قناة السويس إن ناقلة نفط تعطلت في القناة، اليوم الأحد، ما عطل حركة المرور في الممر المائي العالمي لفترة وجيزة.

وأفاد جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس المصرية، بأن السفينة "سيفيغور التي ترفع علم مالطا، عانت عطلا ميكانيكيا عند علامة الكيلومتر 12 من القناة.

كما قال إن هيئة القناة نشرت ثلاثة زوارق لقطر الناقلة والسماح للسفن الأخرى بعبور الممر المائي.

وأوضح أن الناقلة كانت جزءا من القافلة الشمالية التي تعبر القناة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر.

من جهته، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبر مداخلة هاتفية على قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الأحد، إن قافلة الجنوب تعمل بصورة جيدة.

وبعد ساعات، قال ربيع في بيان إن الملاحة في القناة عادت إلى طبيعتها بعد أن قامت ثلاثة زوارق بقطر الناقلة إلى مسار مزدوج عند علامة الكيلومتر17 من القناة.

وأضاف أن طاقم سيفيغور يعمل على إصلاح الخلل لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.