تعطل سفينة في قناة السويس.. و3 زوارق تعمل على سحبها

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان، اليوم، إنها دفعت بثلاثة زوارق قطر لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة، أسامة ربيع، قوله إن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود للانتظام فور الانتهاء من سحب الناقلة "SEAVIGOUR" التي كانت في طريقها من روسيا إلى الصين.

وأكد ربيع أن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الجنوب منتظمة، على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبرى مؤقتا حتى إتمام عملية سحب ناقلة النفط.

في الشهر الماضي، أفاد ربيع بأن أعمال الإنقاذ البحري "نجحت في التعامل باحترافية" مع عطل طارئ لماكينات سفينة لنقل البضائع، تعطلت في مياه قناة السويس أيضا قبل أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها بعد فترة وجيزة.

وبداية شهر فبراير الماضي سجلت حادثة مماثلة بعد تعطل سفينة ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الجزء الجنوبي للقناة، قبل أن تعلن الوكالة ذاتها إعادة تعويمها.

وفي مارس 2021، تعطلت حركة الملاحة في الممر الحيوي الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط بعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفين" لأيام قبل أن تنجح السلطات المصرية في إعادة تعويمها مجددا.