وفاة عشرات الرضع والأطفال في دار للأيتام بالخرطوم

لقي ما لا يقل عن 60 رضيعاً وطفلاً حتفهم خلال الأسابيع الستة الماضية، بينما كانوا محاصرين في ظروف مروعة في دار للأيتام بالعاصمة السودانية، مع احتدام القتال خارج الدار.

وقضى معظمهم جراء نقص الطعام أو الحمى، وتوفي 26 يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ظهر حجم معاناة الأطفال من خلال مقابلات أجريت مع أكثر من 10 أطباء ومتطوعين ومسؤولين صحيين وعاملين في دار المايقوما للأيتام. كما استعرضت الأسوشيتدبرس عشرات الوثائق والصور والمقاطع المصورة التي تظهر تدهور الأوضاع في المنشأة.

وأظهر مقطع مصور التقطه عمال دار الأيتام جثث أطفال ملفوفة بإحكام في ملاءات بيضاء في انتظار دفنها. وفي لقطات أخرى، يجلس 24 طفلاً يرتدون حفاضات فقط على أرضية غرفة، وكثير منهم ينتحب، بينما تحمل امرأة إبريقين معدنيين للمياه. وامرأة أخرى تجلس على الأرض، وظهرها للكاميرا، تتأرجح إلى الأمام والخلف على ما يبدو وهي تحتضن طفلاً.

وأوضح أحد عمال دار الأيتام في وقت لاحق أنه تم نقل الأطفال الرضع إلى الغرفة الكبيرة، بعد أن غطى القصف القريب جزءاً آخر من المنشأة بالغبار الكثيف الأسبوع الماضي.