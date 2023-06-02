«العالمي للتسامح والسلام» يجدد اتفاقية المقر والحصانات الدبلوماسية مع مالطا

جدد المجلس العالمي للتسامح والسلام مع حكومة جمهورية مالطا، عضوة الاتحاد الأوروبي، اتفاقية المقر والحصانات الدبلوماسية. ووقع رئيس المجلس، أحمد بن محمد الجروان، اتفاقية التجديد، مع وزير العلاقات الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي، إيان بورغ، بحضور رئيس مجلس النواب، أنجلو فروجيا، وذلك بغرفة الحكومة بمقر البرلمان المالطي بالعاصمة فاليتا. وتأتي الاتفاقية تجديداً لاتفاقية المقر التي تأسس بموجبها المجلس العالمي للتسامح في مالطا كدولة مقر سنة 2017، وتشمل الاتفاقية اعتراف حكومة مالطا بالمجلس العالمي للتسامح كمنظمة دولية مستقلة، تعمل من أجل نشر قيم التسامح والسلام، وتحظى بالحصانات الدبلوماسية الداعمة لطبيعة عملها.