طفل يفاجئ ملك الأردن ويسلمه ورقة في عشاء المضارب.. ويثير الجدل

أظهر مقطع فيديو طفلا يسلم ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني ورقة خلال مراسم حفل العشاء الذي أقيم في مضارب “بني هاشم".

وأثارت هذه اللقطة تكهنات وتساؤلات حول محتوى الورقة التي قدمها الطفل ليذهب البعض أنها رسالة.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، إن الحضور في حفل المضارب تفاجأوا بقيام طفل مشارك مع فرقة الرمثا للفنون الشعبية، بالسلام على الملك وتسليمه ورقة ليقوم الملك بوضعها في جيبه.