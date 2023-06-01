شاهد.. ختم دخول جديد للمسافرين إلى الأردن بمناسبة زفاف الأمير الحسين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الخميس، عن ختم دخول جديد للقادمين إلى الأردن مخصص للاحتفال بزفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وتظهر الصورة التي نشرت جواز السفر ختم صمم خصيصا ليوم زفاف الأمير حسين بن عبد الله مرفقا بتاريخ اليوم.

وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية، أن الختم سيتم استخدامه ليوم واحد على جميع المعابر الحدودية.

ويُعد هذا الختم إضافيا للاختام الأخرى المستخدمة وليس بديلا عن الأختام الأساسية، وذلك ابتهاجا بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة السيف، وترحيبا بالقادمين إلى المملكة بهذا اليوم ، ويستخدم فقط لهذا اليوم.