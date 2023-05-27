فريق سعودي يصل سورية لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق
وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة السعودية في سورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية في بغداد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، التقى بمعاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق".
وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي، بحسب "واس".
وأعلنت السعودية مؤخرا عن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية، آخذة في الاعتبار القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بعودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
#دمشق | وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذًا لقرار المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك pic.twitter.com/UUn8QhgnQz— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 27, 2023
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