عبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لعقود إذا لم يتم القضاء على الطبيعة النازية لسلطة نظام كييف الحالي.

وقال مدفيديف أمام الصحفيين أثناء زيارته إلى فيتنام: "هذا النزاع طويل جدا. ربما قد يستمر لعقود. هذه حقيقة جديدة وظروف حياة جديدة".

وأضاف أنه برأيه في حال وجود النظام الحالي في أوكرانيا "ستكون هناك 3 سنوات من المصالحة وسنتان من النزاع، ثم سيتكرر كل شيء".

وتابع: "يجب القضاء على الطبيعة نفسها للسلطة النازية في كييف".