الخارجية الأميركية: رصد انتهاكات محتملة لاتفاق وقف إطلاق النار في السودان

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس إن آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان رصدت انتهاكات محتملة للاتفاق، أمس الأربعاء، بما في ذلك استخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحافيين إن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها الخاصة مع طرفي الصراع، وإن واشنطن لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحميل الطرفين المسؤولية.