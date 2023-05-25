مصر تتهم إثيوبيا بالتضليل بعد استنكارها قراراً عربياً حول سد النهضة

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أمس، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الإثنين الماضي تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، «مضلل ومليء بالمغالطات وليّ الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل باعتباره خلافاً عربياً إفريقياً».

وأعرب المتحدث عن أسفه لما حواه البيان من «ادعاءات غير حقيقية بأن مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع».