شاحنة تصطدم بحاجز أمني قرب البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأميركية إلقاء القبض على سائق الشاحنة التي اصطدمت بحاجز أمني قرب البيت الأبيض وتوجيه اتهامات عدة له، من ضمنها تهديد حياة أو إيذاء الرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، أمس.

وقالت الشرطة في بيان، إن الاتهامات تشمل «اعتداء بسلاح خطر، وتصرفاً متهوراً بشاحنة، والتهديد بقتل أو اختطاف أو التسبب بأذى للرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، وتحطيم ممتلكات فيدرالية والتعدي على ممتلكات الغير».

وتساعد وحدة «الاستجابة الوطنية في العاصمة» التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «شرطة بارك» وجهاز «الخدمة السرية» الأميركي في التحقيقات.

ولم تعلن الشرطة بعد عن هوية سائق الشاحنة الذي أكد مصدر أنه اصطدم بالحاجز عمداً.

وقال مصدر مطلع على التحقيق في جهاز إنفاذ القانون، لشبكة «سي إن إن»، إن شاحنة «U-Haul» التي اصطدمت بحاجز أمني في ساحة «لافاييت» بالقرب من البيت الأبيض ليلة الإثنين، تم تفتيشها من قبل خبراء المتفجرات ولم يتم العثور على متفجرات أو أجهزة حارقة فيها.

وأشار المصدر إلى أن قائد الشاحنة، رجل مجهول الهوية ويرجّح أنه اصطدم عمداً بالحاجز.

وأكد المصدر أن جهاز إنفاذ القانون لا يعلم بعد دوافع سائق الشاحنة.