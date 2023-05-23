روسيا تعلن تصفية مجموعة مسلحة توغلت إلى أراضيها من أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة "سحقت" المجموعة التي هاجمت منطقة بيلغورود الروسية الحدودية.

وكان المهاجمون هاجموا عدة بلدات في منطقة بيلغورود التي تعرضت أيضاً لقصف بالمدفعية وهجمات بمسيّرات دفعت بعض السكان إلى الفرار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال عملية مكافحة الإرهاب، وبفضل ضربات للطيران والمدفعية وتحرك وحدات الدفاع عن الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تم صد التنظيمات القومية (الأوكرانية) وسحقها".

وأضافت الوزارة: "تم صد بقية القوميين وإرغامهم على التراجع إلى أراضي أوكرانيا حيث تواصلت الضربات إلى حين تصفيتهم بالكامل"، مؤكدة مقتل أكثر من 70 من المهاجمين.