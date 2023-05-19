زيلينسكي يصل إلى جدة لحضور القمة العربية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إلى مدينة جدةفي زيارة مفاجئة إلى السعودية لحضور القمة العربية في السعودية.

وصل زيلينسكي على متن طائرة حكومية فرنسية، ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

وكتب على تويتر عقب وصوله مباشرة "تلعب المملكة العربية السعودية دورا مهما ونحن مستعدون لنقل التعاون فيما بيننا إلى مستوى جديد".

وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر: "أبدأ أول زيارة أقوم بها على الإطلاق إلى المملكة السعودية، لتعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك علاقات أوكرانيا مع العالم العربي".

وكتب زيلينسكي في حسابه على تلغرام "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد (السعودي) محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى".

وذكر الرئيس الأوكراني أنه سوف يبحث قضايا "السجناء السياسيين في القرم، والاراضي المحتلة بصفة مؤقتة، وعودة شعبنا، وصيغة السلام، والتعاون في مجال الطاقة".

وأضاف أن السعودية "تلعب دورا ملموسا، ونحن على استعداد للارتقاء بالتعاون بيننا إلى مستو جديد".

وذكرت دوائر دبلوماسية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد وجه الدعوة إلى زيلينسكي لحضور القمة كضيف شرف.