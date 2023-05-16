البحرين.. "طيران الخليج" تسير 3 رحلات يومية إلى الدوحة

أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن استئناف رحلاتها بين مملكة البحرين ودولة قطر.

ويأتي هذا الإعلان على ضوء القرار الرسمي الذي أصدرته شؤون الطيران المدني في المملكة مؤخراً وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين، وعليه ستقوم "طيران الخليج" بتسيير ثلاث رحلات يومية من مطار البحرين الدولي إلى مطار حمد الدولي بالدوحة مع التطلع لزيادة الرحلات في القريب العاجل.

وتعليقاً على هذا الإعلان أعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج القبطان وليد العلوي عن سعادته بقرار استئناف رحلات "طيران الخليج" إلى العاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من 25 مايو 2023.

كما أوضح العلوي أن طيران الخليج ستحرص على توفير الرحلات إلى الدوحة بما يتيح مزيد من المرونة للمسافرين.

هذا وقد أطلقت طيران الخليج أولى رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة في العام 1950، إذ تشكل الدوحة إحدى أهم الوجهات المفضلة للمسافرين إقليمياً ودولياً على حد سواء.