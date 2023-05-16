ترامب يهاجم حاكم ولاية فلوريدا

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، لسنه حظراً على الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، بينما ظل مراوغاً بشأن موقفه من هذه القضية.

وادعى ترامب دون الكشف صراحة عن موقفه الخاص، أن "العديد من الأشخاص في الحركة المؤيدة للحياة يعتقدون أن الحظر لمدة ستة أسابيع يذهب بعيدا جدا في تقييد حق المرأة في الاختيار".

وأضاف: "لقد وقّع على ستة أسابيع، ويشعر الكثير من الناس داخل الحركة المؤيدة للحياة أن ذلك كان قاسيا للغاية" .