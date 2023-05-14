بنغلاديش وميانمار تستعدان لوصول إعصار "موكا" إلى اليابسة

استعدت بنغلاديش وميانمار يوم الأحد بعد أن بدأ إعصار شديد الخطورة يضرب المناطق الساحلية وحثت السلطات آلاف المواطنين في كلا البلدين على البحث عن مأوى.

وصلت الموجة الخارجية من الإعصار "موكا" إلى ساحل ولاية راخين في ميانمار صباح الأحد، وبحلول فترة ما بعد الظهر، من المتوقع أن يصل مركز العاصفة إلى اليابسة بالقرب من بلدة سيتوي، التي كانت في حالة تأهب قصوى للطقس، حسبما قالت دائرة الأرصاد الجوية في ميانمار.

تم إجلاء أكثر من أربعة آلاف من سكان سيتوي البالغ عددهم 300 ألف شخص إلى مدن أخرى منذ يوم الجمعة، ولجأ أكثر من 20 ألف شخص في مبان متينة مثل الأديرة والمعابد والمدارس الواقعة على مرتفعات المدينة.

في بنغلاديش، ظل الطقس في معظم المناطق مشمسا ورطبا صباح الأحد.

قامت وكالات الأمم المتحدة وعمال الإغاثة في بنغلاديش بتخزين أطنان من الطعام الجاف وعشرات سيارات الإسعاف مع فرق طبية متنقلة في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف التي يوجد بها أكثر من مليون من الروهينغيا الفارين من الاضطهاد في ميانمار.

وأصدرت بنغلاديش أعلى إشارة خطر على كوكس بازار، التي يوجد بها المخيمات.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية في بنغلاديش من أن الإعصار قد يتسبب في أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات في ثماني مناطق ساحلية.

ولم ترد أنباء عن سقوط أمطار غزيرة في كوكس بازار حتى صباح الأحد.

جهزت بنغلاديش، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 مليون نسمة، أكثر من 1500 ملجأ من الأعاصير.

وقالت البحرية إنها تجهز 21 سفينة وطائرة دورية بحرية ومروحيات لعمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقالت السلطات في بنغلاديش إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية في شاتوغرام وكوكس بازار وثلاث مناطق جبلية أخرى، هي رانغاماتي وباندربان وكاغراشاري.

في مايو 2008، ضرب الإعصار "نرجس" ميانمار تصاحبه عاصفة دمرت مناطق مأهولة بالسكان حول دلتا نهر إيراوادي.

ولقي ما لا يقل عن 138 ألف شخص حتفهم وجرفت مياه الفيضانات عشرات الآلاف من المنازل والمباني الأخرى.

يقول علماء المناخ إن الأعاصير يمكنها الآن الاحتفاظ بنشاطها لعدة أيام. واستمر الإعصار "أمفان" في شرق الهند في عام 2020 في التحرك برا كإعصار قوي وتسبب في دمار واسع النطاق.

تعتبر الأعاصير من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في العالم، خاصةً إذا كانت تؤثر على المناطق الساحلية المكتظة بالسكان في جنوب آسيا.