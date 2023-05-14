«تويتر» يفرض قيوداً على المحتوى قبيل الانتخابات التركية

أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فرض قيود على الدخول إلى بعض المحتوى في تركيا، قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها البلاد اليوم.

ويأتي هذا التحرك من «تويتر» في خضم عملية قانونية، تهدف إلى ضمان بقاء المنصة متاحة في تركيا، بحسب تغريدة نشرها حساب Twitter Global Government Affairs على منصة التواصل الاجتماعي. وكان الكرملين قد نفى بشدة اتهامه بالتدخل في حملة الانتخابات التركية، بعدما اتهم المنافس الرئيس للرئيس، رجب طيب أردوغان، موسكو، بالوقوف خلف مشاهد تم التلاعب بها، وأثرت سلباً في الحملة.

وكان المرشح الرئيس للمعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تقف وراء حملة لتشويه صورته قبل الانتخابات، لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال للصحافيين: «نرفض هذه الاتهامات بشدة»، مضيفاً: «نعلن الأمر رسمياً: ليس هناك أي تدخل روسي في تركيا».