"موكا" يتجه إلى سواحل بنغلاديش وميانمار ويهدد اللاجئين

اتجهت عاصفة قوية، تبلغ سرعة الرياح المصاحبة لها 175 كيلومترا في الساعة، تجاه سواحل شرق بنغلاديش وميانمار، اليوم السبت، مما يهدد نحو مليون لاجئ من الروهينغا وآخرين من سكان المناطق المنخفضة.

ورجح مكتب الأرصاد الجوية في بنغلاديش أن تزداد قوة الإعصار بعد استجماع قواه في خليج البنغال لعدة أيام، ليصل غدا إلى اليابسة في المنطقة بين كوكس بازار في بنغلادش وميانمار.

وتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن يشق "موكا"، المصنف عاصفة إعصارية شديدة الخطورة، طريقا عبر ولاية راخين في ميانمار ومنطقة شمال غرب ميانمار حيث يعيش ستة ملايين نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية إلى جانب 1.2 مليون نازح.