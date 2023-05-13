زيلينسكي يلتقي الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء في روما ويزور ألمانيا غدا

استقبلت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلاني الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في روما، بعد ظهر اليوم السبت.

والتقى زيلينسكي، الذي وصل إلى روما صباح اليوم السبت، بالرئيس الإيطالي، سيرغيو ماتاريلا، في وقت سابق من اليوم.

وقال ماتاريلا لزيلينسكي إن إيطاليا "تساند أوكرانيا بشكل كامل" في قتالها ضد القوات الروسية. وأضاف "إنه لشرف أن تكون هنا في روما".

من جهة أخرى أكدت مصادر حكومية في برلين، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني سيبدأ زيارة لألمانيا غدا الأحد.

ولم يتم الإعلان عن البرنامج الدقيق للرئيس الأوكراني يوم الأحد.

وتقام في مدينة آخن الألمانية بعد ظهر غد فعاليات التكريم بجائزة "شارلمان" الألمانية المرموقة، والتي مُنحت لزيلينسكي والشعب الأوكراني في ديسمبر الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي زيلنيسكي قبل ذلك بالمستشار أولاف شولتس في برلين. وكانت هناك تكهنات حول هذا الأمر بعد تسريبات عن الزيارة من قبل شرطة برلين قبل أسبوع.

وكانت آخر زيارة قام بها زيلينسكي لألمانيا قبل أيام قليلة من الحرب الروسية في فبراير 2022، حيث شارك في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.