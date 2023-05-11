إطلاق نار في مصنع مرسيدس بألمانيا يخلف قتيلين.. واحتجاز المشتبه به

فتح رجل النار في أحد مصانع شركة مرسيدس بنز بجنوب غرب ألمانيا اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب السلطات.

وقع إطلاق النار في مدينة زيندلفينغن، القريبة من شتوتغارت. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في شتوتغارت إنه تم احتجاز المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 53 عاما.

تلقت الشرطة مكالمات الطوارئ الأولى في حوالي الساعة السابعة و45 دقيقة (0545 بتوقيت غرينتش) صباح الخميس، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الشرطة في منشور على تويتر إنه لا يوجد خطر على العاملين في المصنع.

وقالت مرسيدس بنز في بيان إن شخصين قتلا في مصنعها في زيندلفينغن، مؤكدة أنها شعرت بصدمة شديدة وحزن من هذه الأخبار المأساوية.

وأضافت ،قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم وجميع الزملاء في الموقع.

وقالت الشركة إنه لا يوجد أي خطر على السكان المحليين أو الزملاء في زيندلفينغن.

وقال متحدث باسم مكتب ادعاء شتوتغارت إن المحققين يدرسون افتراضا بأن مرتكب إطلاق النار تصرف منفردا وأن الواقعة لم تشهد تورط أي فرد من خارج المصنع.

وهذه أحدث واقعة في عدة حوادث إطلاق نار جماعي بألمانيا في السنوات الأخيرة، ولكثير منها علاقة بالتطرف.

وتعهدت الحكومة الألمانية بزيادة تشديد قوانينها ذات الصلة بحيازة الأسلحة بعد أن أطلق مسلح النار على أشخاص مجتمعين في كنيسة بمدينة هامبورج في شهر مارس مما أسفر عن مقتل ستة.

وحظرت ألمانيا بعض المجلات الكبيرة عام 2020 وتجري عمليات فحص كل خمسة أعوام لحائزي الأسلحة للتحقق من مبرر حيازتها.

وتنتج شركة مرسيدس بنز سياراتها الفاخرة من طراز إس-كلاس في مصنع زيندلفينغن الذي يبعد حوالي 17 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من شتوتغارت.

ويعمل في المصنع نحو 35 ألف عامل ينتجون السيارات السيدان الفاخرة من الفئة إي والفئة اس وسيارات الكوبيه سي إل اس و جي إل سي، بحسب موقع الشركة الإلكتروني. كما يضم أقسام التخطيط والمشتريات والتطوير والتصميم.