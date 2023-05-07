الصحة العالمية: شحنة مساعدات طبية عاجلة تصل إلى السودان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس، إن مساعدات طبية عاجلة لنحو 165 ألف شخص وصلت جواً إلى بورتسودان ومن المزمع توصيلها إلى 13 منشأة صحية.

والشحنة التي تزن 30 طناً وتشمل معدات جراحية طارئة وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل لكن التوزيع سيتوقف على «الأمن وتصاريح الدخول»، حسب ما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان.