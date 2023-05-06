يونيسف: فقْد أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال في السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس إن أكثر من مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال فُقدت في السودان منذ تصاعد العنف هناك في منتصف أبريل.

وقالت هيزل دي ويت نائبة مدير مكتب برامج الطوارئ في اليونيسف لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني «تعرض عدد من مرافق سلسلة التبريد للنهب والتلف والتدمير، بما في ذلك أكثر من مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال في جنوب دارفور».

كانت يونيسف تجري سلسلة من حملات التطعيم ضد المرض في السودان بعد ظهوره هناك في نهاية 2022.

وتم إعلان خلو إفريقيا من شلل الأطفال في عام 2020.