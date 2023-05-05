حريق كبير في مصفاة للنفط جنوب روسيا

اندلع حريق كبير في منشأة لتخزين الوقود في جنوب روسيا، ليس بعيداً عن شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وذكر التقرير أن الهجوم وقع في مصفاة النفط إلسكي في البلدة التي تحمل الاسم نفسه، وتسبب في نشوب حريق في خزانها.

ووقع حادث مماثل في اليوم السابق في قرية فولنا الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

واشتعلت النيران في منفذ وقود في فولنا وأتت على مساحة 1200 متر مربع. وهناك، قال المسؤولون الروس أيضاً إن الهجوم ناجم عن طائرة مسيرة. وعلى مشارف فولنا، توجد محطة كبيرة للنفط والمنتجات النفطية، والتي يتم شحنها بعد ذلك عبر البحر الأسود.

وأصبحت الهجمات على منشآت البنية التحتية في جنوب روسيا أكثر تواتراً في الأيام الأخيرة.