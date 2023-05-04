رئيس أوكرانيا يزور فنلندا ويلتقي قادة دول شمال أوروبا

أعلنت الرئاسة الفنلندية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى فنلندا، أمس، في زيارة شارك خلالها في قمة تجمع قادة دول شمال أوروبا الخمس.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، وبثته هيئة الإذاعة الفنلندية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وقالت الرئاسة الفنلندية إن مراسم استقبال الضيف المميز أقيمت في قصر الرئاسة الفنلندي.

ويشارك زيلينسكي، خلال زيارته إلى فنلندا، في قمة تجمع رؤساء وزراء دول الشمال والرئيس الفنلندي نينيستو.

وعقد اجتماع القمة الأوسع نطاقاً رؤساء وزراء دول السويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا في القصر الرئاسي الفنلندي وخصص لدعم أوكرانيا، وغيرها من القضايا الأمنية ذات الأهمية.