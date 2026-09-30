«قضاء أبوظبي» تعزز مسارات التعاون القضائي مع وزارة العدل الفنلندية

بحث وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، ووزيرة العدل في جمهورية فنلندا، لينا ميري، والوفد المرافق لها، سبل تطوير الشراكات الثنائية بين الجانبين، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تقديم الخدمات القضائية المبتكرة.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على الآليات الحديثة لإدارة المنظومة العدلية، وتبنّي الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التقاضي وتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز أواصر التعاون الدولي، وتبادل الخبرات المتقدمة في المجالات القضائية والقانونية، بما يدعم الاستدامة والتطوير المؤسسي.

وأكد المستشار يوسف العبري خلال استقباله الوفد الفنلندي، أن دائرة القضاء في أبوظبي، استناداً إلى رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تحرص على بناء شبكة واسعة من الشراكات القضائية الرائدة، والاستفادة من أفضل التجارب الدولية لترسيخ سيادة القانون وتقديم منظومة عدلية متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن اللقاءات تشكل فرصة جوهرية للاطلاع على التجارب المتقدمة، لاسيما التجربة الفنلندية في مجالات الابتكار المؤسسي، وتحديث التشريعات والتطبيقات الذكية، مع فتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التحول الرقمي وتبادل المعارف القضائية والحلول التقنية المعتمدة في القطاع العدلي.

من جانبها، أشادت لينا ميري، بالمسيرة التطويرية التي تشهدها المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، وبمستوى التحول الرقمي الملموس في الخدمات العدلية والقضائية، معربة عن تطلع بلادها إلى توثيق أواصر الشراكة وتبادل المعارف والخبرات الميدانية، بما يخدم تطوير قطاع العدالة.