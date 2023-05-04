مقتل 8 تلاميذ وبوّاب بإطلاق نار بمدرسة ابتدائية في بلغراد

قُتل ثمانية تلاميذ وبوّاب وأصيب ستة تلامذة آخرين ومُدرّسة بجروح بإطلاق نار استهدف أمس مدرسة في وسط العاصمة الصربية بلغراد، ونفذه تلميذ أوقفته قوات الأمن، كما أعلنت السلطات.

وتسبب هذا الهجوم المسلح بصدمة كبيرة في الدولة الواقعة في البلقان، وحيث نادراً ما تشهد مدارسها عمليات إطلاق نار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه «في إطلاق النار الذي وقع صباحاً في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية في حي فراكار، قُتل ثمانية تلاميذ أطفال وبوّاب، وأصيب ستة تلاميذ ومدرّسة نقلوا إلى المستشفى». وقالت الوزارة في بيان إن «الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوافرة إلى مكان الحادث وأوقفت قاصراً في باحة المدرسة، وهو تلميذ في الصف السابع يبلغ 14 عاماً، للاشتباه في إطلاقه أعيرة نارية عدة على تلاميذ وبواب المدرسة بمسدس لوالده».

وأظهر مقطع مصور المكان أمام المدرسة في حالة فوضى بينما اقتادت الشرطة المشتبه به الذي غطى رأسه إلى سيارة متوقفة في شارع.

وأعلن رئيس بلدية فراكار، ميلان نيديليكوفيتش، للصحافيين خلال تفقده موقع المجزرة، أن البوّاب الذي قضى «حاول منع وقوع هذه المأساة ومات... لكانت المأساة أسوأ بكثير لو لم يقف الرجل أمام التلميذ مطلق النار».