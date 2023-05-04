السيسي يبحث مع وفد «النواب» الأميركي التطورات الأخيرة بالسودان

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع وفد من مجلس النواب الأميركي، التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، وما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات، لاسيما ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري أمس، مع وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأميركي، برئاسة كيفن مكارثي، رئيس المجلس. وقال متحدث رسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد السيسي الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة.