قصف إسرائيلي على شمال سورية.. وخروج مطار حلب الدولي من الخدمة

قُتل عسكري وأصيب سبعة أشخاص بجروح في ضربات جوية إسرائيلية، استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب في شمال سورية، وأدت إلى خروج مطارها الدولي من الخدمة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية ضربات جوّية عدة في سورية، وأخرجت مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين من الخدمة إثر استهدافهما، وقال مصدر عسكري سوري، إنّ إسرائيل نفّذت في وقت متأخر، مساء أول من أمس، عدواناً جوياً، برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفة مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب.

وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل عسكري وإصابة سبعة أشخاص بجروح، بينهم مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار حلب الدولي من الخدمة.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الضربات استهدفت منطقة مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري المحاذي له، ما أدّى إلى تدمير مستودع ذخائر بشكل كامل، كما سقطت صواريخ على معامل تابعة للدفاع الجوي في الجيش السوري بمنطقة السفيرة (جنوب شرق حلب).

وفي بداية الأسبوع الجاري، جُرح ثلاثة مدنيين في قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص في وسط سورية.