اجتماع تشاوري لبحث عودة سورية إلى الجامعة العربية

قال مسؤولون إن مجموعة من وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً مغلقاً في الأردن، اليوم الاثنين، لمناقشة سبل عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، وإعادة العلاقات مع دمشق في إطار تسوية سياسية للأزمة السورية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن الوزير أيمن الصفدي التقى نظيره السوري فيصل المقداد بشكل ثنائي قبل الاجتماع الأوسع الذي ضم وزراء خارجية سورية ومصر والعراق والسعودية والأردن في عمان.

واستقبل الصفدي وزراء خارجية كل من مصر سامح شكري والسعودية فيصل بن فرحان والعراق فؤاد حسين قبل دخول قاعة الاجتماع التشاوري المغلق، وناقش الوزراء قضايا اللاجئين والمياه ومسألة الأمن على الحدود.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن الاجتماع جاء في إطار متابعة المحادثات مع دول الخليج العربي والأردن والعراق ومصر التي عقدت في السعودية الشهر الماضي، موضحة أن تلك الدول تهدف إلى البناء على اتصالاتها مع الحكومة السورية ومناقشة «مبادرة أردنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية».