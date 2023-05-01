«الأغذية العالمي» يحذر من أزمة إنسانية بسبب اضطرابات السودان

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن العنف الدائر في السودان يمكن أن يسبب أزمة إنسانية في منطقة شرق إفريقيا بأكملها.

وقال مدير المنظمة في ألمانيا، مارتين فريك: «ثلث تعداد سكان السودان كان يتضور جوعاً بالفعل قبل اندلاع الاشتباكات، الآن هناك نقص في كل شيء، كما ارتفعت أسعار الغذاء بصورة كبيرة، كما تم تسجيل زيادات مماثلة في الأسعار في تشاد وجنوب السودان. وقد استقبلت الدولتان الآلاف من اللاجئين منذ بدء القتال في السودان قبل أسبوعين». وأضاف: «إنه في جنوب السودان، التي تواجه فيضانات في بعض المناطق، وجفافاً في مناطق أخرى، بسبب أزمة المناخ، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 28%». وأوضح فريك أنه بمجرد تحسن الوضع الأمني، سيتم استئناف مساعدات البرنامج في السودان.